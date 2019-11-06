Euro
6.38
Dolar
5.76
BIST 100
101,143.70
Altın
1,491.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan, yeniden Devlet Başkanı seçildi.

Hussein Mahmoud Ragab Elkabany,Ali Semerci   | 06.11.2019
Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi

Abu Dhabi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (71), yeniden Devlet Başkanı seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan'ı 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçtiği belirtildi.

Ülkeyi 15 yıldan bu yana yöneten Al Nahyan, 5 yıl daha BAE Devlet Başkanlığı yapacak.

2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyor. Bu durum, muhalifleri tarafından "ülkenin fiili devlet başkanı Al Nahyan değil" şeklinde yorumlanıyor.

BAE; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor

Benzer haberler

Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi

Halife bin Zayid Al Nahyan 4. kez BAE Devlet Başkanı seçildi

BAE Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin'e vize vermemiş

Körfez'in Barış Pınarı yalanları