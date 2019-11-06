Euro
6.38
Dolar
5.76
BIST 100
101,143.70
Altın
1,491.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'tan UNRWA'daki son gelişmeler için 'endişe verici' açıklaması

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Naim, "Genel Komiser Pierre Krahenbühl'ün görevinin askıya alınması adımı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tartışmaların olduğu hassas bir dönemde atıldı. Zamanlama masum değil." dedi.

Hacer Başer   | 06.11.2019
Hamas'tan UNRWA'daki son gelişmeler için 'endişe verici' açıklaması

Gazze

Hamas, Birleşmiş Milletler'in (BM), Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün görevini askıya alması başta olmak üzere UNRWA'da yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak değerlendirdi.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Üyesi Basim Naim yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'da görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Krahenbühl'ün görevinin askıya alınması gibi yaşanan gelişmelerin, "UNRWA'yı hedef alan komplolara ilişkin birçok kişide var olan korkuları büyüttüğünü" ve "endişe verici" olduğunu belirtti.

"Görevin askıya alınması adımı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasıyla ilgili tartışmaların olduğu hassas bir dönemde atıldı. Zamanlama masum değil." ifadelerini kullanan Naim, BM ve UNRWA'nın tam bir şeffaflık içinde olması ve gerçek hak sahipleri olan Filistinlileri bu gelişmelerin tüm ayrıntıları hakkında bilgilendirmesi gerektiğini kaydetti.

UNRWA'nın, Filistinli mültecileri destekleme konusundaki uluslararası siyasi iradeyi yansıttığına dikkati çeken Naim, Filistinlilerin, 1948 yılında yaşadıkları zorla göçün ardından ikinci bir Nekbe'yi (büyük felaket) ve UNRWA hedef alınarak mültecilerin siyasi ve hukuki korumalarının kaldırılmasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

Naim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öte yandan bu söylediklerimiz, hiçbir yolsuzluk için gerekçe olamaz. Aksine biz, UNRWA'da şeffaflık ve iyi bir yönetim istiyoruz."

BM, bugün yaptığı açıklamada, UNRWA'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün görevinin askıya alındığını ve yerine geçici olarak İngiliz diplomat Christian Saunders'in getirildiğini duyurmuştu.

BM, UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine ağustos ayında soruşturma başlatmıştı.

Hollanda, Belçika ve İsviçre ise UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddialarının ardından dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Irak’taki protestolarda İran ve Haşdi Şabi’nin rolü
Almanya'da merkez partilerin çöküşü devam ediyor

Benzer haberler

Hamas'tan UNRWA'daki son gelişmeler için 'endişe verici' açıklaması

Hamas'tan UNRWA'daki son gelişmeler için 'endişe verici' açıklaması

BM, UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl'ün görevini askıya aldı

Arap ülkelerinden Hamas’a 'ABD' şartı

Twitter Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter Hamas yetkilisinin hesabını kapattı
'İsrail, Gazze'de tansiyonu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor'

'İsrail, Gazze'de tansiyonu tehlikeli bir şekilde tırmandırıyor'
İsrail, Gazze'yi tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu

İsrail, Gazze'yi tank atışı ve hava saldırısıyla vurdu