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Dünya, Libya

Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 19 yaralı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.

Enes Canlı   | 06.05.2020
Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta sivilleri hedef aldı: 3 ölü, 19 yaralı

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'taki Tecura sahil yoluna düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 19 sivil yaralandı.

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