Euro
7.59
Dolar
7.00
BIST 100
101,305.60
Altın
1,702.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter milislerinden Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı

Libya'da Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyinde havaalanı yolu bölgesinde bir sahra hastanesine roketli saldırı düzenledi.

Gülşen Topçu   | 29.04.2020
Hafter milislerinden Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyinde havaalanı yolu bölgesinde bir sahra hastanesine roketli saldırı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri havaalanı yolu bölgesindeki sahra hastanesine 6 roket saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle hastane ile ambulanslarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Açıklamada, söz konusu saldırının, Hafter milislerinin, hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırı dizisinin devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

Hafter, pazartesi akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini", kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü.

Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor
Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşandı
Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi
Kenya ve Tanzanya'dan 272 Türk vatandaşı THY uçağıyla Samsun'a getirildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 474 kişi öldü

Benzer haberler

Hafter milislerinden Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı

Hafter milislerinden Trablus'ta bir sahra hastanesine roketli saldırı

Fransa'dan Hafter'in 'devlet başkanlığı' ilanına tepki

Libya Parlamentosundan Hafter’in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesine ret

Rusya, Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesini onaylamıyor

Rusya, Hafter'in kendisini 'devlet başkanı' ilan etmesini onaylamıyor
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 'darbeci Hafter'in hukuksuzluğuna' sessiz

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği 'darbeci Hafter'in hukuksuzluğuna' sessiz
Libya Devlet Yüksek Konseyi: BM Hafter'in darbe girişimini reddetmeli

Libya Devlet Yüksek Konseyi: BM Hafter'in darbe girişimini reddetmeli