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Dünya, Libya

Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı

Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı ifade edildi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 28.11.2020
Hafter milisleri Ubari'de sivillere ait evleri yıktı

Trablus

Libya Hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin, ülkenin güney kesimindeki Ubari kentinde, içinde sivillerin olduğu bazı evleri yıktığı, birkaç genci kaçırdığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar da Hafter milislerinin sabah saatlerinde Ubari'nin Eş-Şarib mahallesine baskın düzenlediğini, halkı çeşitli silahlarla tehdit ettiğini, Tuareg kabilesinden bazı gençleri kaçırdıktan sonra Sebha kenti tarafına doğru bölgeden ayrıldıklarını aktardı.

Libya'nın güney kesiminde Sebha kentinden sonra ikinci büyük kent olan Ubari kentinin çoğunluğunu Tuaregler oluşturuyor.

Uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya, darbeci Halife Hafter'in Nisan 2019'da milislerine başkent Trablus ve yönetimi ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle şiddet sarmalına sürüklenmişti.

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