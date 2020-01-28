Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,948.80
Altın
1,574.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Enes Canlı   | 28.01.2020
Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Trablus

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'ta bir okulun bahçesine saldırı düzenledi, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan başkentin güneyindeki Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sırasında bir okulun bahçesi vuruldu. 

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu ifade ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Hafter milisleri Trablus'ta okula saldırdı

Türkiye, Libya'da ateşkesi ihlal eden tarafı ifşa ediyor

Rusya Libya krizine ilişkin 5+5 formatındaki toplantının hemen yapılmasını istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok
Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı

Libya hükümetinden Hafter'in ateşkes ihlalleri karşısında diyaloğu gözden geçirme kararı
Hafter milisleri hastaneleri de hedef alıyor

Hafter milisleri hastaneleri de hedef alıyor