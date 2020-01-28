Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
120,254.00
Altın
1,575.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senagal'de ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te yol kenarlarında barınan yaklaşık 1400 düzensiz göçmen, polisin düzenlendiği operasyonla spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

Yusuf Özcan   | 28.01.2020
Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paris'in kuzeydoğusundaki Aubervilliers Mahallesi'nde yol kenarlarındaki düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamp, polis operasyonuyla tahliye edildi.

Yaklaşık 1400 düzensiz göçmen spor salonlarına ve barınma merkezlerine taşındı.

Yetkililer, daha önce de Paris'te birçok tahliye operasyonu gerçekleştirerek düzensiz göçmenleri geçici barınma merkezlerine yerleştirmişti.

Fransa yönetimi, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin kötü muameleye uğramasının yanı sıra ilkel kamplardan tahliye edilen mültecilerin geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

Paris'te 1400 düzensiz göçmenin kaldığı kamp tahliye edildi

Fransa'da geçen yıl İslam karşıtı saldırılar yüzde 54 arttı

Fransa Vuhan'daki vatandaşlarını ülkeye geri getirecek

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 63. haftasında sokaklarda
Fransa'da üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi

Fransa'da üçüncü koronavirüs vakası tespit edildi
Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor

Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler devam ediyor