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Dünya, Libya

Hafter milisleri Hun'da bir kadını öldürdü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, Cufra vilayetinin merkezi Hun kentinde bir kadını öldürdüğü, bir genci kaçırdığı bildirildi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 11.07.2020
Hafter milisleri Hun'da bir kadını öldürdü

Trablus

Libya Ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Hafter milisleri ile paralı askerlerin, ele geçirdikleri bölgelerde sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini belirtti. 

Hafter milislerinin, geçen hafta Hun'da öldürülen gencin ağabeyini kaçırdığını ifade eden Dırah, gençten henüz haber alınamadığını ifade etti.

Hafter milislerinin bununla kalmayıp Hun'da bir kadını öldürdüğünü belirten Dırah, ailesi tarafından 5 gündür aranan kadının cansız bedeninin dün, başından ateşli silahla vurulmuş halde bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan, yerel medyada yer alan haberlere göre, Hun sakinleri, Hafter milisleri ile paralı askerlerin ihlallerini protesto etti.

Kentte dükkanlar, mağazalar ve çeşitli iş yerlerinde de eyleme katılım için kepenk kapatıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Tarık Abdulhafiz adlı kişi, Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından kaçırıldıktan bir hafta sonra işkence yapılarak öldürülmüştü.

Ziyad el Arabi isimli genç de 3 Temmuz'da evinin önünde Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milislerince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

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