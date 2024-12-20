Dolar
35.19
Euro
36.62
Altın
2,601.90
ETH/USDT
3,133.20
BTC/USDT
93,281.00
BIST 100
9,755.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Ödül Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Hafız Esed'in, Şam'da Emevi Camisi'nin duvarındaki ismi çekiçle kazındı

Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in, başkent Şam'daki Emevi Camisi'nin duvarında bulunan mermer levhaya işlenmiş ismi çekiçle kazındı.

Ethem Emre Özcan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan, Ahmet Karaahmet  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Hafız Esed'in, Şam'da Emevi Camisi'nin duvarındaki ismi çekiçle kazındı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Şam

Şam'da binlerce kişi, Baas rejiminin çökmesinin ardından ikinci cuma namazı için Emevi Camisi'nde bir araya geldi.

Vatandaşlar, namaz öncesi, caminin dış duvarındaki mermer levhada yer alan Hafız Esed'in ismini çekiçle kazıdı.

Levhadaki Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde, "Bu cami mümin başkan Hafız Esed döneminde yenilendi ve restore edildi." yazısı yer alıyordu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle, ülkenin birçok kentinde Hafız Esed'in heykelleri yıkılmıştı.

⁠Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed, 8 Aralık'ta başkentten, kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti.

Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB Başkanı Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini inceledi
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Milli İstihbarat Akademisince düzenlenen "Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı" başladı
Yeşilay bağımlılıklarla mücadele için 120 üniversitede festival düzenleyecek

Benzer haberler

Hafız Esed'in, Şam'da Emevi Camisi'nin duvarındaki ismi çekiçle kazındı

Hafız Esed'in, Şam'da Emevi Camisi'nin duvarındaki ismi çekiçle kazındı

BM Acil Yardım Koordinatörü Fletcher, dünyanın Suriye'ye yardım eli uzatması gerektiğini söyledi

AA, katliam görüntüleriyle dünyada gündem olan Tadamon Mahallesi'ni görüntüledi

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Suriyeli Munteha Türkiye'de sahiplendiği kedisini de ülkesine götürdü

Suriyeli Munteha Türkiye'de sahiplendiği kedisini de ülkesine götürdü
Birleşmiş Milletler Raportörü Saul'e göre, Suriye'nin gelişmesi için gerekli koşulların sağlanması elzem

Birleşmiş Milletler Raportörü Saul'e göre, Suriye'nin gelişmesi için gerekli koşulların sağlanması elzem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet