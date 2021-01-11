Guterres BM Genel Sekreterliğine 2. kez adaylığını açıkladı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Guterres'in BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Güvenlik Konseyi'ni, genel sekreterliğe yeniden aday olmak istediğine ilişkin mektupla bilgilendirdiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ikinci kez aynı görev için aday olmak istediğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterres'in BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ve BM Güvenlik Konseyi'ni, genel sekreterliğe yeniden aday olmak istediğine ilişkin mektupla bilgilendirdiğini söyledi.
Dujarric, Guterres'in üye ülkeler de istediği takdirde ikinci kez BM Genel Sekreterliğine aday olmak istediğini ifade etti.
2017'de BM Genel Sekreterliğine başlayan Guterres'in görev süresi yıl sonunda doluyor.
BM Genel Sekreterleri, beş yıllığına göreve seçiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.