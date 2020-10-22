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Dünya

Gürcistan'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan kaçtı

Gürcistan'da bir bankaya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi yanına alarak olay yerinden ayrılmasından bir süre sonra onları da serbest bırakarak kaçtı.

Davit Kachkachishvili   | 22.10.2020
Gürcistan'daki rehine krizi sona erdi, saldırgan kaçtı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan'da bir bankaya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi yanına alarak olay yerinden ayrılmasından bir süre sonra onları da serbest bırakarak kaçtı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e 300 kilometre mesafedeki Zugdidi kentinde bir bankaya girerek silah tehdidiyle 500 bin dolar talep eden bir saldırganın dün öğle saatlerde rehin aldığı tüm kişilerin bu sabaha karşı serbest kaldığı belirtildi.

Saldırganın gece saatlerinde bankadaki diğer tüm rehineleri serbest bırakarak yanına 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi alıp olay yerinden ayrıldığı ifade edilen açıklamada, operasyonla söz konusu polis ve tüm rehinelerin kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, suçlunun yakalanması için operasyonun sürdüğü kaydedildi.

Saldırganın bankaya girdiğinde toplam 43 kişiyi rehine aldığı vurgulanan açıklamada, daha sonra teker teker onları serbest bıraktığı bildirildi.

Rehine krizi boyunca saldırganın 19 kişiyi rehine aldığı biliniyordu.

Taleplerini bir rehine aracılığıyla iletti

Saldırgan, bir rehine aracılığıyla bir televizyon kanalına yaklaşık 500 bin dolar para talebini iletmiş ve polisler banka binasından uzaklaşmadığı sürece rehineleri öldürmeye başlayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Saldırganın söz konusu talebinden sonra bankanın çevresindeki güvenlik güçlerinin zırhlı araçları çekilmişti.


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