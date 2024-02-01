Dolar
30.37
Euro
32.84
Altın
2,033.42
ETH/USDT
2,268.60
BTC/USDT
42,025.00
BIST 100
8,652.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avrupa Birliği (AB) Liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelirken, Avrupalı çiftçiler, artan maliyetler ve AB çevre politikalarını protesto ediyor
logo
Dünya

Gürcistan'da yeni başbakan adayı, eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze oldu

Gürcistan'da 29 Ocak'ta görevinden istifa eden İrakli Garibaşvili'nin yerine yeni başbakan adayı olarak eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze gösterildi.

Davit Kachkachishvili  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Gürcistan'da yeni başbakan adayı, eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze oldu Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcü Hayali Partisinin 8. kongresinde, 45 yaşındaki Milletvekilli Kobakhidze'nin yeni başbakan adayı olarak gösterilmesi kararı verildi.

Kongreye partinin kurucusu ve Fahri Başkanı eski Başbakan Bidzina İvanişvili de katıldı.

Kobakhidze, kongrede, kendisine duyduğu güven için partisine teşekkür etti.

Gürcistan'da 2016-2019 döneminde Parlamento başkanı görevini üstlenen Kobakhidze, hükümetin asıl amacının ülkesinin toprak bütünlüğüne kavuşturulması, halkın yaşam standartlarını ve refahını daha da artırmak olduğunu belirtti.

Bu yıl Gürcistan'da genel seçimlerin olacağını hatırlatan Kobakhidze, Gürcü halkının iktidardaki partiye büyük destek verdiğini vurguladı.

Kobakhidze, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet kabinesinde sadece Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze'nin değiştirileceğini ve yeni bakan adayının Milletvekilli İrakli Çikova'nın olacağını kaydetti.

Başbakanlıktan istifa eden Garibaşvili, partinin yeni başkanı oldu

Kongrede ayrıca, başbakanlık görevinden istifa eden Garibaşvili, Gürcü Hayali Partisinin yeni başkanı olarak seçildi.

Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisinin Başkanlık görevini 2021'den bu yana sürdürüyordu.

Garibaşvili'nin istifası

İrakli Garibaşvili 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğini bildirmişti. Garibaşvili, yaklaşık 3 yıl önce ikinci kez başbakan olarak göreve başladığını hatırlatarak, bu dönemde etkili çalışmalara imza attıklarını ifade etmişti.

Gürcistan Anayasasına göre yeni başbakan ve kabinenin adaylarının güvenoyu alması için Parlamentoya sunulması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den keskin nişancı eğitimine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul ve İzmir'deki saldırılara ilişkin açıklama
İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin'in katil zanlısı yakalandı
Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "F-16 satışı şartlara bağlandı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Gürcistan'da yeni başbakan adayı, eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze oldu

Gürcistan'da yeni başbakan adayı, eski Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze oldu

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili görevinden istifa etti

Karateciler, Gürcistan'dan şampiyon dönmek istiyor

Türkiye ile Gürcistan arasında "Kültürel İş Birliği Programı" imzalandı

Türkiye ile Gürcistan arasında "Kültürel İş Birliği Programı" imzalandı
Rusya-Ukrayna savaşı, iki ulusun çatışmasından çok öte

Rusya-Ukrayna savaşı, iki ulusun çatışmasından çok öte
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet