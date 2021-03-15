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Dünya, Koronavirüs

Gürcistan'da sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı.

Davit Kachkachishvili   | 15.03.2021
Gürcistan'da sağlık çalışanları Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı Fotoğraf: Evexi Kliniği - Anadolu Ajansı

Tiflis

İlk aşı olanlardan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Yardımcısı Paata İmnadze, 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısının ülkeye getirildiğini hatırlatarak bu aşının kaliteli olduğunu vurguladı.

İmnadze, virüse karşı etkili mücadele için aşı olunması gerektiğini ifade etti.

Ülkede yıl sonuna kadar 700 bin kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

DSÖ karar verirse AstraZeneca aşısının kullanımını durduracağız

İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Ekaterine Tikaradze, dünya genelinde birçok ülkenin AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmasıyla ilgili, ülkesine kaliteli aşıların getirildiğini söyledi.

Tikaradze, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile aşılar konusunda yakın temaslarını sürdürdüklerini, dünya genelinde AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulması halinde bu kararı uygulayacaklarını kaydetti.

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