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Dünya

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 13.02.2022
Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

T bilisi

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Samtkhe-Javakheti bölgesindeki Sameba köyü olan deprem başkent Tiflis'te de hissedildi.

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