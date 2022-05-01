Dolar
14.86
Euro
15.66
Altın
1,897.11
ETH/USDT
2,805.10
BTC/USDT
38,268.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili   | 01.05.2022
Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Tiflis

Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerel saatle 23.35'te 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin merkez üssünün Kvemo-Kartli bölgesine bağlı Dmanisi kasabası olduğu ve başkent Tiflis'te hissedildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik "Yeşil Geçiş" belgesi yürürlükten kaldırıldı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 15 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 8 bin 329, Hong Kong'da 363 Kovid-19 vakası tespit edildi
Sağlık Bakanı Koca: Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

Benzer haberler

Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Gürcistan Ukrayna'yı, Rusya'ya yeni cephe açılmasını istemekle suçladı

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bosna Hersek’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem