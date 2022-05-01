Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'da 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
Tiflis
Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerel saatle 23.35'te 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, depremin merkez üssünün Kvemo-Kartli bölgesine bağlı Dmanisi kasabası olduğu ve başkent Tiflis'te hissedildiği kaydedildi.
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