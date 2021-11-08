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Dünya, Koronavirüs

Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede 'yeşil pasaport' dönemi başlıyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çerçevesinde kamuya açık birçok mekanda 1 Aralık'tan itibaren Kovid-19 belgesi olarak "yeşil pasaport" gösterilmesinin zorunlu olacağını bildirdi.

Davit Kachkachishvili   | 08.11.2021
Gürcistan'da 1 Aralık'ta Kovid-19'la mücadelede 'yeşil pasaport' dönemi başlıyor

Tiflis

Garibaşvili, başkent Tiflis'te hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, 18 yaşından büyükler ve turistler için restoranlar, eğlence merkezleri, sinema, opera ve müzeler gibi yerlere girişte gösterilecek "yeşil pasaport" belgesiyle ilgili detayların daha sonra açıklanacağını, bu belgenin sadece ziyaretçilerden isteneceğini, bu mekanlarda çalışanlar için geçerli olmayacağını belirtti.

Garibaşvili, "yeşil pasaport"un 72 saat içinde PCR testi yapan, Kovid-19 hastalığı geçiren veya iki kez Kovid-19 aşısını yaptıranlar tarafından söz konusu mekanlara giriş için kullanılabileceğini ifade etti.

Gürcistan Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Milli Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze de "yeşil pasaport" uygulamasının kurumlarına ait internet sitesinden cep telefonlarına yüklenebileceğini söyledi.


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