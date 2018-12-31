Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, "(Gürcistan-Türkiye) Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz." dedi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan Fotoğraf/AA: Davit Kachkachishvili

TİFLİS - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan ile Türkiye arasında 2018 yılında başta siyaset olmak üzere, ekonomi, ticaret, spor ve kültür alanlarındaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

İki ülke arasında 26 yıldır diplomatik ilişkilerin bulunduğuna dikkati çeken Yazgan, "Siyasi açıdan zaten mükemmel ilişkilerimiz var, stratejik ortağız, bu ortaklığımız devam ediyor. İki komşu ve iki akraba ülkeyiz. Stratejik ortağız, her alanda her sene bir adım daha ileri gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki ilişkilerin geliştiğini dile getiren Yazgan, 2018'de Gürcü ve Türk yetkililerin çok yararlı sonuçlar veren görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yazgan, küresel ve bölgesel şartlara rağmen ticari ve ekonomik ilişkilerde gelişme kaydedildiğini belirterek hem Türk hem de Gürcü iş adamları için daha rahat koşulların oluşturulması amacıyla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl iki ülkede de önemli siyasi gelişmelerin yaşandığını ifade eden Yazgan, "2018'de biz başkanlık sistemine geçtik, önemli bir seçim dönemini başarıyla tamamladık. Hemen akabinde Gürcistan yeni cumhurbaşkanını seçti, parlamenter sistemini pekiştirdi.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin devam ettiğini belirten Yazgan, "Gürcistan hem stratejik ortağımız, hem de akraba ülkemiz." dedi.

THY'nin Ankara-Tiflis direkt seferleri başlıyor

Yazgan, Türk Hava Yollarının (THY) 2019'dan itibaren Ankara-Tiflis seferlerini yapma kararı aldığını dile getirerek "Bence yılın sonuna doğru güzel haber THY'nin Ankara-Tiflis uçuşlarının başlaması oldu. Başkentten başkente uçuş tabii ki çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.

Ankara-Tiflis uçuşlarının turizmin gelişmesine de katkı sağlayacağını dile getiren Yazgan, "Örneğin Kapadokya'ya gitmek daha kolay olacak. Kapadokya, Gürcistan’ın tarihinde önemli bir yeri olan Aziz Nino’nun doğduğu yer ve Gürcistan’da Kapadokya’yı görmeyen kalmasın istiyorum." diye konuştu.

Kültür ve spor

Gürcistan'ın aslında sanat alanında Avrupa-Atlantik bütünleşmesini kültürel olarak devam ettirdiğini dile getiren Yazgan, "Bu bağlamda İstanbul’un, İzmir’in, Adana’nın, Trabzon’un Gürcistan’da etkileşimi önemli. Bu etkileşimin özellikle kültür ve doğa turizmi bağlamında artmaya başladığını, belki de daha önce ekilen tohumların yeşermeye başladığı gördük.” dedi.

Yazgan, iki ülkenin kültürel alanda iş birliğini artırmaya devam ettiğini kaydetti.

Yazgan, Gürcistan’da dışarıdan destek alan bazı güçlerin Türk-Gürcü ilişkilerini aşırıcı söylemlerle sabote etmeye çalıştığını, bunun Gürcistan'a da zarar verdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Maalesef bazen Gürcü kamuoyunda doğru bilgilendirme sorunu olabiliyor. Türkiye aleyhtarı dış kaynaklardan gelen taraflı basın haberleri, üçüncü ülkelerin yönlendirmeleri ile gelen haberler Gürcistan kamuoyuna bazen yansıyabiliyor."