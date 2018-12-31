Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Şen, "2018 Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısından çok başarılı geçti. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler 2017'de olduğu gibi 2018'de de her alanda hızla gelişmeye devam etti." dedi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Fotoğraf/AA: Bahtiyar Abdukerimov

TAŞKENT - BAHTİYAR ABDUKERİMOV

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Gelecek ay Özbekistan'daki büyükelçilik görevini tamamlayacak olan Şen, "2018 Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısından çok başarılı geçti. Özbekistan ile Türkiye ilişkileri 2017'de olduğu gibi 2018'de de her alanda hızla gelişmeye devam etti. Özbekistan bizim için kardeş ülke. Özbek halkı da kardeş halk. Siyasi alanda Özbekistan ile anlaşamadığımız hiçbir konu yok. Ayrıca birçok uluslararası siyasi meselede birbirimizi destekleyen iki ülkeyiz. 2018'de de bu devam etti." dedi.

Bu yıl iki ülke arasında çok sayıda üst düzey ziyaretin gerçekleştiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinin ikili ilişkilerdeki en önemli olay olduğunu belirten Şen, çok sayıda Türk iş adamının da katıldığı bu ziyaret çerçevesinde Özbek-Türk İş Forumu'nun düzenlendiğini, faydalı görüşmelerin yapıldığını söyledi.

Büyükelçi Şen, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın Özbekistan'a yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerdeki önemine de değindi.

Özbekistan'ın uzun yıllardan sonra ilk kez Kırgızistan'da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi'ne cumhurbaşkanı düzeyinde katıldığını kaydeden Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da farklı vesilelerle Özbekistan'ı bu zirvede görmek istediğini söylediğini, bu katılım ile Türk dünyasında önemli bir olayın gerçekleşmiş olduğunu vurguladı.

Ekonomik ilişkiler

İkili ilişkilerin 2018'de ekonomik alanda hızla geliştiğine, Türk iş adamlarının Özbekistan'a ilgisinin de giderek arttığına işaret eden Şen, günümüzde ülkede Türk sermayesi ile kurulan şirket sayısının 800'e yaklaştığını söyledi.

Türkiye'nin Özbekistan'ın dış ticaretinde dördüncü sırada yer aldığını belirten Büyükelçi Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılında iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 1,5 milyar doları bulurken, bu rakamın 2018'de yüzde 30 artışla ilk defa 2 milyar dolar gibi rekor düzeye ulaşması bekleniyor. 2019'da Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 2,5 milyar dolara ulaşacağına inanıyorum. Çünkü iki ülke cumhurbaşkanlarının ikili dış ticaret hacmini en kısa zamanda 5 milyar dolara çıkarma gibi ortak belirlediği hedef var. Bu hedefe ulaşma yolunda ilerliyoruz."

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in imzaladığı kararla Özbekistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulamasının yılın en önemli gelişmelerinden olduğuna işaret eden Şen, bunun sonucunda Özbekistan'a gelen Türk vatandaşlarının sayısının yüzde 50 arttığını dile getirdi.

Şen, Türk Hava Yollarının Semerkant seferlerini başlatması ve Taşkent seferlerini artırmasının ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu belirterek böylece iki ülke arasındaki hava seferleri sayısının haftada 25'e ulaştığını söyledi. Şen ayrıca her iki ülkenin farklı şehirleri arasında hava yolu seferlerinin başlatılması konusundaki çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.



