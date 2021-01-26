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Dünya, Koronavirüs

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Kovid-19'a yakalandı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "PCR testini yaptırdım. Sonuç olarak bende de Kovid-19 virüsü olduğu doğrulandı." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 26.01.2021
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Kovid-19'a yakalandı

Tiflis

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Zalkaliani, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı paylaşımda, 23 Ocak'ta bir Kovid-19 hastasıyla temas ettiğini ve ardından kendini evde izole etmeye karar verdiğini ifade etti.

Daha sonra test yaptırdığını belirten Zalkaliani, "PCR testini yaptırdım. Sonuç olarak bende de Kovid-19 virüsü olduğu doğrulandı." ifadelerini kullandı.

Zalkaliani, kendini iyi hissettiğini ve virüse karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.

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