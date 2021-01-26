Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani Kovid-19'a yakalandı
Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "PCR testini yaptırdım. Sonuç olarak bende de Kovid-19 virüsü olduğu doğrulandı." dedi.
Tiflis
Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Zalkaliani, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı paylaşımda, 23 Ocak'ta bir Kovid-19 hastasıyla temas ettiğini ve ardından kendini evde izole etmeye karar verdiğini ifade etti.
Daha sonra test yaptırdığını belirten Zalkaliani, "PCR testini yaptırdım. Sonuç olarak bende de Kovid-19 virüsü olduğu doğrulandı." ifadelerini kullandı.
Zalkaliani, kendini iyi hissettiğini ve virüse karşı herkesi dikkatli olmaya çağırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.