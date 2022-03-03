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Dünya

Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı katılımı için ilgili başvuru dilekçesini imzaladı.

Davit Kachkachishvili   | 03.03.2022
Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

Tiflis

Canlı yayında halka seslenen  Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın AB'ye katılım için ilgili başvuru dilekçesini imzalayarak, söz konusu dilekçenin AB'nin ilgili kurumlarına bugün gönderileceğini belirtti.

Gürcistan'ın Avrupa'nın parçası olduğunu ve bugün tarihi bir gün yaşadıklarını vurgulayan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda attığı önemli bir adımdır. Tarihimizde yeni bir sayfayı açan ve ortak bir Avrupa ailesi ile bizi birleştirmeyi amaçlayan atalarımızın çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve hala onların korunmasına, gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktadır."

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