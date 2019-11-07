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Dünya

Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki

Yemen'deki "Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi", hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'na tepki gösterdi.

Safiye Karabacak   | 07.11.2019
Güney Ulusal Kurtuluş Konseyinden Riyad Anlaşması'na tepki

Yemen

Yemen'de devam eden savaşı durdurmak ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarındaki varlığına karşı çıkmak amacıyla, siyasi partiler ve aşiretlerce geçen ay kurulan Güney Ulusal Kurtuluş Konseyi, anlaşmaya dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, içeriğinin büyük bir bölümü "Suudi işgali" olarak nitelendirilen anlaşmanın, Suudi Arabistan'a ülkedeki egemenlikle ve yerel idarelerle ilgili konularda yönetme hakkı tanıdığı belirtildi.

Riyad Anlaşması'nı kabul etmenin mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "Yabancı güçlerin (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) ülkeden çıkmasını sağlamayan, ulusal bağımsızlığı korumayan herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşmanın, BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine verilmiş bir ödül olduğu savunulan açıklamada, Yemen hükümeti ile Konsey arasında müzakere yapılmadığı, yaşananların tamamen Suudi Arabistan ile BAE'nin diktesi olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Genel Halk Kongresi, Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, Birlikçi Halkçı Nasırcı Örgüt ve Yemen Reşad Birliğinin de aralarında bulunduğu 13 parti Riyad Anlaşması'na desteğini açıkladı.

Söz konusu partiler tarafından yapılan ortak açıklamada, anlaşmanın uygulanması konusunda tüm taraflarla ortak çalışılacağı kaydedildi.

Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Riyad Anlaşması'nın Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında, ekonomi ve güvenlik konuları başta olmak üzere temel sorunlara çözüm sağlaması bekleniyor.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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