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Dünya

Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü

Burkina Faso'nun doğusunda bir maden şirketine ait araç konvoyuna düzenlenen saldırıda sivil ve asker 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 07.11.2019
Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü

Dakar

Burkina Faso Resmi Haber Ajansına (AIB) göre, Doğu Vilayeti'nde Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madenindeki işçileri taşıyan konvoy, Gourma ve Tapoa kentleri arasında saldırıya uğradı.

Konvoyun en önündeki aracın yola döşenen mayının üzerinden geçerek infilak etmesinin ardından, saldırganlar diğer araçlara ateş açtı.

Saldırıda sivil ve asker 37 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Yaralıların durumu ağır olanlar başkent Vagadugu’daki hastanelere kaldırılırken, hafif yaralılar Fada N’Gourma Bölgesel Hastanesine sevk edildi.

Konvoydaki bazı kişilerden halen haber alınamadığı öğrenildi.

Doğu Vilayeti Valisi General Saidou Toussaint Prosper Sanou, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede saldırganları ve kaybolanları arama çalışmalarına başladığını belirtti.

Sanou, “barbarca ve korkakça” olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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