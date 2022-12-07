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Dünya

Güney Sudan'daki çatışmalar nedeniyle en az 20 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'ın Yukarı Nil bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle ağustostan beri en az 20 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Gökhan Kavak   | 07.12.2022
Güney Sudan'daki çatışmalar nedeniyle en az 20 bin kişi göç etti

İstanbul

BMMYK Güney Sudan Temsilcisi Arafat Jamal, basına yaptığı açıklamada, "Yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle çaresizlik artıyor ve daha fazla kişi göç etmek zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Jamal, ülkedeki çatışmalar nedeniyle ağustostan beri en az 20 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sivillerin çatışmalardan olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Jamal, insani krize karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Arafat Jamal, çatışmalardan en fazla kadın ve çocukların etkilendiğini, binlerce kişinin ise evini ve ailesini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Yukarı Nil'in Tonga köyünde 15 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, diğer bölgelere de yayıldı.

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