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Dünya

Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 18'e yükseldi

Güney Kore'nin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Salih Okuroğlu  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Güney Kore'deki orman yangınlarında ölü sayısı 18'e yükseldi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre yetkililer, ülkede devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, ülkenin güneydoğusunda başlayan orman yangınlarında ölü sayısının 18'e yükseldiği bilgisini paylaştı.

Yangında, Uiseong bölgesindeki tarihi bir tapınağın da yok olduğunu belirten yetkililer, tapınak içerisindeki değerli eşyaların farklı bölgelere götürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, yangınlara binlerce personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

17 bin hektarlık ormanlık alan kül oldu

Yetkililer, orman yangınları nedeniyle 2'si ağır 10 kişinin de yaralandığını, 1 kişinin ise kaybolduğunu aktardı.

Toplam 17 bin hektar ormanlık alanın kül olduğunu ifade eden yetkililer, orman yangınlarından dolayı 209 yapının tahrip olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca, orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olmak üzere yaklaşık 5 bin ordu personeli ve 146 helikopterin görev aldığını duyurdu.

Güney Kore'de azil talebinin reddedilmesinin ardından yeniden devlet başkanlığına vekalet eden Han Duck-soo, yaptığı açıklamada, orman yangınlarının daha fazla yayılmasının önüne geçmek için topyekun çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Han, orman yangınlarını, "şimdiye kadarki en kötü orman yangınları" diye nitelendirdi.

Yangınlara müdahale sırasında bir helikopter düştü

Öte yandan, Güney Kore Orman Servisinden yapılan açıklamada, bir yangın söndürme helikopterinin, Uiseong'daki orman yangınlarına müdahale sırasında düştüğü bildirildi.

Açıklamada, bir dağa düştüğü ifade edilen helikopterin 73 yaşındaki pilotunun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın ardından tüm yangın söndürme helikopterlerinin yere indirildiği, olayın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Güney Kore'de orman yangınları

Güney Kore hükümeti, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etmişti.

Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kenti dahil çevreye yayılan yangınlarda 15 kişi yaralanmış, 3 bin 300'ün üzerinde kişi tahliye edilmişti.

Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu kaydedilmişti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan çok sayıda mahkumun, yangından etkilenmeyen hapishanelere tahliye edildiği belirtilmişti.

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