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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Dünya, Koronavirüs

Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayılarında düşüş kaydedildi

Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni tip koronavirüs tespit edilen yeni vaka sayısı 30'un altına düştü.

Zehra Ulucak,Nuri Aydın,Mehmet Şah Yılmaz   | 10.04.2020
Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayılarında düşüş kaydedildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yonhap ajansının haberine göre, ülkede salgın ortaya çıktığında yeni tip koronavirüs vakalarının merkez üssü olan Daegu kentinde de ilk vakanın görüldüğü 18 Şubat'tan bu yana ilk kez yeni vakaya rastlanmadı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, resmi Twitter hesabından, Daequ kentinde ilk defa vaka görülmediğini, ülke genelinde 27 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini ve salgının yayıldığı tarihten bu yana vaka sayısının ilk defa 30'un altına düştüğünü bildirdi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (KCDC) yapılan açıklamada, dün kayda geçen yeni Kovid-19 vaka sayısının 27 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede tespit edilen toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 450'ye, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 208'e yükseldiği belirtildi.

Güney Kore Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Ganglip, 3 haftadır artırılan sosyal mesafe kuralları sayesinde Daegu'da yeni vaka görülmediğini duyurdu.

Yeni vaka sayılarındaki artışın son günlerde azalmaya başladığı ülkede, hastalığa yakalanan 7 bin 117 kişi de iyileşti.

Salgının başında, ülkedeki vaka sayısındaki artışta, Daegu kentindeki bir kilise cemaatinde ortaya çıkan vakaların rolü olduğu ifade edilmişti.

Bangladeş'te "bir günde en fazla Kovid-19 vaka artışı" görüldü

Bangladeş'te, salgının başlamasından bu yana "bir günde en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası" kaydedildi.

Yetkililer, ülkede Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 112 artışla 330'a yükseldiğini açıkladı.

Bangladeş'te ilk koronavirüs vakası 8 Mart'ta görülürken dün salgın nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 21'e ulaştı.

Yetkililer, 33 kişinin Kovid-19'u yenerek iyileştiği bilgisini de paylaştı.


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