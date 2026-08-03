Güney Kore'de sıcak hava dalgası 3 kişinin ölümüne neden oldu Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken, ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.