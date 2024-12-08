Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,979.10
BTC/USDT
99,603.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından ülkedeki halk sokaklarda kutlama yapıyor. Şam’dan yayındayız.
logo
Dünya

Güney Kore'de savcılık, Devlet Başkanı Yoon'u "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturuyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanı nedeniyle "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturduğu bildirildi.

Emre Aytekin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Güney Kore'de savcılık, Devlet Başkanı Yoon'u "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturuyor

Pekin

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yoon, özel yetkili savcılığın "vatana ihanet" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada "şüpheli" olarak tanımlandı.

Özel yetkili savcılık soruşturmalarını yürüten Seul Yüksek Savcılık Ofisi Baş Savcısı Park Se-hyun, Yoon hakkında çok sayıda şikayet başvurusu olduğu, bu kapsamdaki soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Başsavcı Park, Yoon'un "vatana ihanet" ve "görevi kötü kullanma" suçlarıyla ilgili soruşturulduğunu belirtti.

Savcılık, söz konusu soruşturma kapsamında, bugün, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'u ifadesini aldıktan sonra gözaltına almıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güneş enerjisi santrali kurulu gücü 2 buçuk yılda yüzde 130 büyüdü
Atatürk Orman Çiftliğinin park alanı kiralanacak
Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücü 1700 megavatı aştı
Türk Standardları Enstitüsü 15 personel alacak
Gümrük Muhafazadan İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine üç ayrı operasyon

Benzer haberler

Güney Kore'de savcılık, Devlet Başkanı Yoon'u "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturuyor

Güney Kore'de savcılık, Devlet Başkanı Yoon'u "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturuyor

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı gözaltına alındı

Güney Kore Ulusal Meclisinde, Devlet Başkanı Yoon'un azline ilişkin önerge kabul edilmedi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için Ulusal Meclis yakınlarında gösteri düzenlendi

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için Ulusal Meclis yakınlarında gösteri düzenlendi
Güney Kore'de meclis Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak

Güney Kore'de meclis Devlet Başkanı Yoon'un görevden alınması için oylama yapacak
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür diledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür diledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet