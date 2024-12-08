Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,970.30
BTC/USDT
99,422.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Doha'da görüştü
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
Bakan Fidan, Doha'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Benzer haberler

Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Beyaz Saray: Başkan Biden, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor

Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı ortak açıklamasında Suriye krizine siyasi çözüm vurgusu

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus kent merkezine hakim oldu

ABD basınından, ABD yönetiminin Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inandığı iddiası

ABD basınından, ABD yönetiminin Esed rejiminin bir kaç günde düşeceğine inandığı iddiası
Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldı
ABD'deki Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Esed rejimini protesto etti

ABD'deki Suriyeliler, Beyaz Saray'ın önünde Esed rejimini protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet