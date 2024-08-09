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Dünya

Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı

Güney Kore'de Kovid-19 sebebiyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 katına yükseldi.

Şilan Turp  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Güney Kore'de Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 4 haftada 6 kat arttı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri yayımladı.

Verilere göre, ağustosun ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükselerek 4 haftada 6 katına çıktığı bildirildi.

Vakaların, şubattan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi.

Sayılarındaki artışa rağmen hastaların yüzde 90'ından fazlasının hastalığı hafif semptomlarla atlattığı belirtildi.

Yetkililer, 65 yaş üstünün Kovid-19'a karşı aşılanma sürecinin ekimde devam edeceğini duyurmuştu.

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