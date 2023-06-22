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Dünya

Güney Kore'de 2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek kayıtlara geçmedi

Güney Kore'de 2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebeğin, resmi kayıtlara geçmediği belirtildi.

Salih Okuroğlu  | 22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
Güney Kore'de 2015'ten sonra doğan 2 bin 236 bebek kayıtlara geçmedi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Denetim ve Teftiş Kurulundan yapılan açıklamada, Güney Kore'de 2015 ila 2022'de doğan, ancak hastane doğum kaydı olup resmi kayıtlara geçmeyen 2 bin 236 bebeğin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, kurulun, bebeklerin durumlarını öğrenmek için soruşturma başlatmayı planladığı aktarıldı.

Kayıtlara geçmeyen bebeklerden 23'ü hakkında inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, incelemede 3 bebeğin öldüğü ve 1'nin terk edildiği bilgisine ulaşıldığı dile getirildi.

Açıklamada, kayıtlara geçmeyen bebeklerden 1263'ünün, başkent Seul ve çevresindeki bölgelerden olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de yasalara göre, sağlık kurumlarının, yeni doğan bebekleri devlet kurumlarına bildirme zorunluluğu bulunmuyor.

Ebeveynlerin, doğumdan sonraki bir ay içerisinde çocuklarının kaydını yaptırması gerekiyor.

Doğumun bildirilmemesi durumunda ise caydırıcılığı olmayan düşük para cezaları veriliyor.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Lee Ki-il, hastane kayıtlarında mevcut olan, ancak resmi olarak devlette kaydı bulunmayan tüm bebekler hakkında, tam teşekküllü bir soruşturmanın yürütülmesinin planlandığını duyurdu.

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