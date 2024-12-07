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Dünya

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür diledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı nedeniyle özür dilerken, bugün mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde kendisiyle ilgili kararı iktidar partisine bıraktığını bildirdi.

Emre Aytekin  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı için özür diledi

Pekin

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, parlamentonun oyuyla kısa sürede kaldırılan sıkıyönetim ilanının ardından ilk kez kamunun karşısına çıktı.

Yoon, televizyonda yaptığı konuşmada, sıkıyönetim ilanının kamuoyunda yol açtığı endişeler nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Gerçekten üzgünüm ve bu beklenmedik durumdan endişe duyan halkımızdan özür diliyorum." dedi.

Sıkıyönetim kararını, devlet başkanı olarak "çaresizlik duygusuyla" aldığını ifade eden Yoon, bu ani kararın halkta yol açtığı endişe ve rahatsızlığı gördüğünü, bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağını söyledi.

Yoon, sıkıyönetim kararının yasal ve siyasal tüm sorumluluğunu üstleneceğini vurgulayarak, bugün Ulusal Meclis'te yapılacak azil oylaması öncesinde, göreviyle ilgili kararı, üyesi olduğu ve kendisini başkanlığa aday gösteren iktidardaki Halkın Gücü Partisine (PPP) bıraktığını kaydetti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Yoon, sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını ise 5 Aralık'ta kabul etmişti.

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