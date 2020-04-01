Güney Afrika'da ünlü bilim kadını Gita Ramje Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HIV virüsüne karşı çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü Güney Afrikalı bilim kadını Prof. Dr. Gita Ramjee, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.
Abuja
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HIV virüsüne karşı çalışmalarıyla bilinen dünyaca ünlü Güney Afrikalı bilim kadını Prof. Dr. Gita Ramjee, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, yakın zamanda İngiltere'den Güney Afrika'ya gelen Ramjee, zatürre semptomları görülmesi üzerine KwaZulu-Natal bölgesindeki hastaneye kaldırıldı.
Ramjee, kaldırıldığı hastanede tedavisi sürerken Kovid-19'dan yaşamını yitirdi.
Prof. Ramjee, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olan HIV virüsüne yönelik yaptığı çalışmalarla biliniyordu.
Güney Afrika'da şimdiye kadar Kovid-19 vaka sayısı 1353 olurken, virüs nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.