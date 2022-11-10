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Dünya

Güney Afrika'da kızamık salgınında vaka sayısı 35'e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kızamık salgınında vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 10.11.2022
Güney Afrika'da kızamık salgınında vaka sayısı 35'e yükseldi

Johannesburg

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden (NICD) yapılan açıklamada, Limpopo eyaletinde 8-9 Kasım tarihlerinde 14 yeni kızamık vakası tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 35'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, kızamık vakalarının daha çok 5 ila 9 yaş aralığında görüldüğü ifade edilerek şimdiye kadar bölgede kızamık nedeniyle ölüm veya ciddi komplikasyon kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.

NICD, ekim ayında Limpopo eyaletinin iki nahiyesinde bölgesel kızamık salgını ilan etmişti. Ayrıca bu bölgelerde çocuklara yönelik kızamık aşısı kampanyası başlatılmıştı.

Afrika'nın farklı bölgelerinde görülen kızamık salgını nedeniyle bu yılın başından beri başta Nijerya ve Zimbabve olmak üzere farklı ülkelerden farklı yaşlarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti.


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