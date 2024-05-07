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Dünya

Güney Afrika'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin George şehrinde, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetti.

Saadet Firdevs Aparı  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Güney Afrika'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Cape Town

Ulusal basındaki haberlere göre George şehrinin Victoria ve York caddelerinin köşesindeki çok katlı binanın çökmesiyle 75 işçi göçük altında kaldı.

Yetkililer, enkaz altında kalan 5 işçinin öldüğünü, 21 işçinin kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldığını; 11'inin ağır yaralı olduğunu bildirdi.

49 işçiden haber alınamadığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Western Cape Afet Yönetiminden yapılan açıklamada da 50 kişilik arama kurtarma ekibi ile çok sayıda iş makinasının bölgeye sevk edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

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