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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

Tufan Aktaş   | 05.03.2020
Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

İstanbul

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Mkhize, ülkeye 1 Mart'ta gelen ve 3 Mart'tan bu yana şikayetleri bulunan hastanın virüsü başkalarına bulaştırmaması için tedbir alındığını belirtti.

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29’a ulaştı.

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