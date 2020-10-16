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Dünya

Güney Afrika'da 'beyaz' çiftçi gerginliği

Beyaz çiftçilerin hakkını savunan AfriForum üyeleri ile beyaz karşıtlarından oluşan Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri, mahkemenin görüldüğü kasabada gösteride karşı karşıya geldi.

Gökhan Kavak   | 16.10.2020
Güney Afrika'da 'beyaz' çiftçi gerginliği

İstanbul

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Brendin Horner isimli beyaz bir çiftçinin 2 Ekim'de evinde öldürülmesiyle suçlanan şüphelinin mahkemesinin olduğu kasabada beyaz çiftçiler ile beyaz karşıtları gösteri düzenledi.

Beyaz çiftçilerin hakkını savunan AfriForum üyeleri ile beyaz karşıtı ırkçılığı destekleyen Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) üyeleri Senekal kasabasında karşı karşıya geldi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Senekal'de yüzlerce beyaz çiftçi, hükümete çağrı yaparak çiftçilere yönelik saldırıların durdurulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Beyaz çiftçilerden Geoffrey Marais, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çiftçilerin öldürülmesinden dolayı artık yorulduk. Hükümet bu saldırıları bir an önce durdurmalı." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki beyaz nüfusun haklarını savunan AfriForum hareketinin çağrısıyla düzenlenen gösterilere bazı siyahi Afrikalıların da destek verdiği görüldü.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde beyaz çiftçi karşıtlığıyla bilinen EFF üyeleri de aynı kasabada gösteri düzenledi.

Kırmızı tişört ve şapka takan göstericiler, şarkı söyleyip dans ederek mahkemenin yapılacağı bölgeye ilerledi.

Tarım arazilerinin yüzde 70'i beyazlara ait

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde özel tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 70'i, ülke nüfusunun yüzde 7'sini oluşturan beyazlara ait.

Ülkede her yıl onlarca beyaz çiftçi şiddet olaylarında hayatını kaybediyor.

Irkçı rejimin son bulmasından bu yana çözülemeyen toprak sorunuyla ilgili Güney Afrika hükümetinin, beyazların elindeki toprakların bir kısmının tazminatsız kamulaştırılarak siyahi vatandaşlara dağıtılması kararı tartışmalara neden olmuştu.


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