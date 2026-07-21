Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildiğini bildirdi.

Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi."