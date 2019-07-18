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Dünya

Güney Afrika ordusunda başörtüsü yasağı kalkıyor

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü, orduda görev alan Müslüman kadınların başörtüsü kullanmasına izin verileceğini duyurdu.

Adam Abu Bashal   | 18.07.2019
Güney Afrika ordusunda başörtüsü yasağı kalkıyor

Abuja

Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF), orduda görev alan Müslüman kadınların başörtüsü kullanmasına izin verileceğini açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, SANDF ile Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi'nin (MJC) yaptığı görüşmelerin ardından, orduda görevli Müslüman kadınların başörtüsü kullanmasının serbest bırakılması kararı alındı.

SANDF Genel Din Görevlisi Monwabisi Andrew Jamangile, yaptığı açıklamada, Müslüman kadınların askeri kıyafet kurallarına uygun bir başörtüsü kullanmasına izin verdiklerini belirtti.

Jamangile, "SANDF, Müslüman kadınların başörtüsü kullanması ve buna benzer meseleleri göz önünde bulundurmayı taahhüt etti." dedi.

SANDF ile MJC'nin üzerinde anlaştığı karar, ilgili bakanlığın onayının ardından yürürlüğe girecek.

Güney Afrika ordusunda 10 yıldan uzun süredir çalışan Binbaşı Fatima Isaacs, geçen hafta, kepinin altına başörtüsü giymeye karar vermiş, ancak başörtüsü takınca disiplin cezası almıştı.

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