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Dünya

AP'den ABD ve Rusya'ya çağrı

Avrupa Parlamentosu, ABD'ye mülteci çocukların ailelerinden koparılmaması konusunda çağrıda bulunurken Rusya'ya da Ukrayna vatandaşlarının keyfi tutuklanmaması çağrısında bulundu.

Yusuf Özcan   | 18.07.2019
AP'den ABD ve Rusya'ya çağrı

Strazburg

Avrupa Parlamentosu (AP), Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken yakalanan mülteci çocukların ailelerinden koparılmaması gerektiği konusunda ABD'ye çağrıda bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda, Meksika'dan ABD'ye geçmeye çalışırken yakalanan mülteci çocukların ailelerinden koparılmaması gerektiği konusunda ABD'ye çağrıda bulunan karar 252 "hayır" oyuna karşı 330 "evet" oyuyla kabul edildi. Kurulda 55 de çekimser oy kullanıldı.

Kararda, ABD'nin ailelerinden kopardığı çocukların anne ve babalarıyla buluşturulması gerektiği belirtildi.

Meksika sınırında mülteciler ile çocukların durumundan ve barınma merkezlerindeki kötü koşullardan endişe duyulduğu ifade edilen kararda, bu konuda ABD'nin insan hakları bakımından uluslararası hukuka riayet etmesi ve mültecileri hızla sınır dışı etmeye çalışan bir siyaset izlememesi gerektiği vurgulandı.

Kararda, ABD'ye "yetkililerin mültecilerin su, yiyecek, barınma ve sağlık tedavisi gibi temel haklardan mahrum kalmadığı konusunda dikkatli olmaları" çağrısı yapıldı.

Parlamento, Rusya'dan keyfi ile yasa dışı şekilde tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının koşulsuz ve derhal serbest bırakmasını istediği kararı da onayladı.

80 "hayır" ve 89 çekimser oyuna karşı 458 "evet" oyuyla kabul edilen kararda, aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da hakimiyet kurduğu topraklarda tutukladığı kişileri serbest bırakması talep edildi.

Kararda, Rus yetkililerin çevreci militanlara ve insan hakları savunucularına karşı her türlü tacize son vermesi gerektiği belirtildi.

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