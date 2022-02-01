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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti

Kovid-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere karantina uygulanmayacak.

Murat Özgür Güvendik   | 01.02.2022
Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti

Johannesburg

Güney Afrika hükümeti, toplumda artan bağışıklık oranları dolayısıyla Kovid-19'a yakalanan kişilere yönelik karantina kurallarını gevşetme kararı aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere yönelik karantina zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.

Yeni düzenleme kapsamında semptom gösteren Kovid-19 taşıyıcılarının karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiği aktarıldı.

Hükümetin tüm okullarda tam zamanlı eğitime geçişin yeniden başlatılmasına karar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Güney Afrika nüfusunun yüzde 60 ila 80'i aşan Kovid-19 bağışıklık oranlarının bu kararların alınmasında etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni karantina kurallarının bugünden itibaren uygulamaya girdiği belirtildi.

Güney Afrika'da bugüne kadar 3 milyon 605 bin 222 kişi Kovid-19'a yakalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bini geçti.


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