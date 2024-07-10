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Dünya

Güney Afrika açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında, 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Murat Özgür Güvendik  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Güney Afrika açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem

Cape Town

Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Güney Afrika sahillerinin yaklaşık 2 bin kilometre açıklarındaki deprem, Hint Okyanusu'nun 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

TSİ 07.55'te meydana gelen deprem, "çok şiddetli" sarsıntıya neden oldu.

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