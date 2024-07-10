Güney Afrika açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin güneyinde, Hint Okyanusu açıklarında, 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cape Town
Volcano Discovery sitesinde yer alan habere göre, Güney Afrika sahillerinin yaklaşık 2 bin kilometre açıklarındaki deprem, Hint Okyanusu'nun 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
TSİ 07.55'te meydana gelen deprem, "çok şiddetli" sarsıntıya neden oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.