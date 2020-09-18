Euro
8.97
Dolar
7.57
BIST 100
1,111.96
Altın
1,951.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Emre Aytekin   | 18.09.2020
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Çoklu Sertleşim (multipl skleroz) hastası 64 yaşındaki devlet adamı, baston desteğiyle yürüyebiliyor.

Giammattei'nin açıklaması, ülkenin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 aydır kapalı olan sınırlarını açtığı ve uluslararası uçuşları başlattığı güne denk geldi.

16 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 83 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 36 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson: Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da Kovid-19 günlük vaka sayısında 13 bin 215 artışla yeni rekor kırıldı

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

PSG'li 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi