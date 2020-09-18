Guatemala Devlet Başkanı Giammattei'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Ankara
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Guatemala'da Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Çoklu Sertleşim (multipl skleroz) hastası 64 yaşındaki devlet adamı, baston desteğiyle yürüyebiliyor.
Giammattei'nin açıklaması, ülkenin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 aydır kapalı olan sınırlarını açtığı ve uluslararası uçuşları başlattığı güne denk geldi.
16 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek 83 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalanırken 3 bin 36 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.