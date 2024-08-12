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Dünya

Google'dan Rusya merkezli yayıncılara reklam geliri engeli

Google, Rusya merkezli yayıncıların, reklamlar yoluyla gelir elde edilmesine imkan tanıyan "AdSense" üzerinden para kazanma özelliğini durdurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Google'dan Rusya merkezli yayıncılara reklam geliri engeli

New York

Google'dan yapılan açıklamada, "Rusya'da devam eden gelişmeler nedeniyle Rusya merkezli yayıncıların AdSense, AdMob ve Ad Manager ile para kazanma olanağını durduruyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD basınında yer alan ve bir şirket sözcüsünün açıklamalarına dayandırılan haberlerde de Rusya merkezli AdSense hesaplarına artık ödeme yapılmayacağı ve söz konusu hesapların Ağustos 2024 itibarıyla devre dışı bırakılacağı aktarıldı.

Haberlerde, ülkedeki yayıncıların temmuz ayı kazançlarının ise 21-26 Ağustos civarında dağıtılacağı kaydedildi.

Google, Şubat 2022'de Ukrayna'daki savaş nedeniyle, Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya almış, Mart 2022'den bu yana da Rusya'da bulunan kullanıcılara reklam sunulmasını durdurmuştu.

Şirket, Rusya'da yeni AdSense hesapları açılmasını da askıya almış ancak mevcut yayıncılar sınırlı da olsa reklam geliri elde etmeye devam etmişti.

AdSense, yayıncıların çevrim içi içeriklerinden reklamlar yoluyla para kazanmalarına imkan veriyor.

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