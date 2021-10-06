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Dünya

Google internetin yaygınlaşması için Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Google, hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Tufan Aktaş   | 06.10.2021
Google internetin yaygınlaşması için Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

İstanbul

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, düzenlenen "Afrika için Google" başlıklı çevrim içi toplantıda, şirketin kıtadaki start-up'ların desteklenmesine öncelik vereceğini ve internet ağının genişlemesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Afrika'nın internete bilgisayardan ziyade telefonla erişim sağlamada ve mobil para transferi gibi başlıklarda dünyada ilkler arasında olduğuna dikkati çeken Pichai, 5 yıl içerisinde kıtada 300 milyon kişinin daha çevrim içi olacağını söyledi.

Kıtada şimdiye dek yaptıkları yatırımları ve çalışmaları da anlatan Pichai, internet erişiminin hızlanması, şirketlerin dijital dönüşümü ve start-up'ların desteklenmesi için 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Google Afrika Direktörü Nitin Gajria, toplantıda, Avrupa ve Afrika arasına kurulan yeni internet kablo hattının fiyatların yüzde 21 düşmesine, internet hızının katbekat artmasına yol açacağını belirtti.

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