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Dünya

Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti

Teknoloji şirketi Google, İngiltere’nin başkenti Londra’da çalışanları tarafından protesto edildi.

Gökhan Kurtaran  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Google çalışanları Londra'da işten çıkarmaları protesto etti Fotoğraf: Raşid Necati Aslım / AA

Londra

Londra’da Google’ın yönetim binasının önünde toplanan çalışanlar, şirket yönetiminin işten çıkarma kararına tepki gösterdi.

Şirket ocak ayında yaptığı açıklama ile küresel operasyonlarında çalışan yaklaşık 10 bin kişinin işten çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Google çalışanlarını temsil eden ve protesto mitingi düzenleyen işçi sendikası Unite’dan yapılan açıklamada, “O zamandan beri, Google'ın İngiltere’deki yönetimi, seçilmiş sendika temsilcileri tarafından kendilerine iletilen endişelerin çoğunu görmezden geldi ve işten çıkarma planlarıyla ilgili toplu görüşme sürecini sonlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

Unite’ın ülkenin en büyük işçi sendikası olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, son birkaç ay içerisinde binlerce Google çalışanının sendikaya katıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Şirket şimdi işçilerle bire bir istişarelerde bulunuyor ve toplantılarda sendika temsilcilerinin bulunmasına izin vermeyi reddediyor.” yorumu yer aldı.

Sendikanın açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Unite Bölge Sorumlusu Matt Whaley, “Google'ın personele yönelik muamelesi ve işten çıkarmalara ilişkin görüşme sürecinde sendikayı dışarda bırakma girişimi dehşet verici ve potansiyel olarak yasa dışıdır.” değerlendirmesini yaptı.

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