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Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO'ya üye olunmasıyla ülkesi için yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Murat Temizer  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor Fotoğraf: Nikolas Liepins/AA

Varşova

Finlandiya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Niinistö, her ülkenin kendi güvenliğini maksimize ettiğini ve Finlandiya'nın da kendi güvenliği için adımlar attığını belirterek NATO üyeliğinin ülkesinin konumunu ve manevra alanını güçlendirdiğini ifade etti.

Finlandiya'nın NATO'nun toplu caydırıcılık gücüne ve savunmasına katkı sağlayacağının altını çizen Niinistö, "NATO'ya üyelik Finlandiya için güvenlik sağlayacak. Finlandiya da NATO'nun güvenliğini artıracak. Tüm NATO üye devletlerinin güvenliğini taahhüt eden Finlandiya, bölgesel istikrarı güçlendiren güvenilir bir müttefik olacak." ifadelerini kullandı.

Niinistö, anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü desteklediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizin NATO'ya katılmasıyla yeni bir dönem başlıyor. Üyelik her şeyi değiştirmese de müttefik olmak, yeni düşünce biçimlerini ve mevzuatta bazı değişiklikleri benimsememizi gerektiriyor. Finlandiya'nın savunmasını NATO'nun ortak savunmasının bir parçası olarak entegre etmek için önemli çalışmalarımız var. Finlandiya, İsveç ile birlikte NATO'ya katılmak için başvurdu. Finlandiya'nın üyeliği, İsveç'inki olmadan tamamlanmış sayılmaz. İsveç'in üyeliği için ısrarlı çabalarımız sürüyor."

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