Euro
7.58
Dolar
6.78
BIST 100
107,770.90
Altın
1,739.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplanıyor
logo
Dünya

George Floyd’a İdlib’in harabelerinde 'nefes verdiler'

ABD’de polis müdahalesinde boğularak can veren siyahi vatandaş George Floyd, İdlib’de bir evin duvarına resmedildi.

Eşref Musa,Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmad Wais   | 02.06.2020
George Floyd’a İdlib’in harabelerinde 'nefes verdiler' Fotoğraf: İzzeddin İdilbi/AA

İdlib

George Floyd’a İdlib’in harabelerinde "nefes verdiler"

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bir polis tarafından ensesine dakikalarca basılarak öldürülen George Floyd, İdlib’de hasar gören bir evin duvarına resmedildi. ( İzzeddin İdilbi - Anadolu Ajansı )


İdlib'in Binniş ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki grafiti sanatçısı Aziz Esmer, ününü, Esed rejiminin bombardımanında yıkılan evlerin duvarlarına Suriye ve dünya gündemindeki konuları çizerek kazandı.

Esmer, bu sefer, Binneş'te hasar gören bir evin duvarına, ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrinde bir polis tarafından ensesine dakikalarca basılarak öldürülen George Floyd'un resmini çizdi.

Havadan drone ile görüntülenen grafitide, İngilizce George Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadının yanı sıra "Irkçılığa hayır" ifadesi yer aldı.

Sanatçı Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de siyahi vatandaşlara karşı artan ırkçı eylemleri kınadı ve dayanışmasını göstermek amacıyla bu resmi çizdiğini söyledi.

Dünyada işlenen katliamların ve zulmün son bulmasını dileyen Esmer, "Uluslararası toplum, 10 yıldır Suriyelilere karşı işlenen cinayetlere sessiz kalıp bizi hayal kırıklığına uğrattı ancak insani görevimiz gereği ve biz barış ve sevgi savunucusu olduğumuz için dünyadaki insani konulara destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

George Floyd’a İdlib’in harabelerinde 'nefes verdiler'

George Floyd’a İdlib’in harabelerinde 'nefes verdiler'

İdlib'deki M4 kara yolunda 14'üncü Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Suriye'de yerinden edilen Hamalı anne ekmeğini 'tuğladan'çıkarıyor

İdlib'de ateşkesin 3'üncü ayında evine dönen sivillerin sayısı 285 bine ulaştı

İdlib'de ateşkesin 3'üncü ayında evine dönen sivillerin sayısı 285 bine ulaştı
İran'ın Suriye'deki konumu zayıflıyor

İran'ın Suriye'deki konumu zayıflıyor
BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım