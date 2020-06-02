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Dünya

Anayasa Mahkemesi 208 iptal davasını sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi, 2012-2019 arasında 208 iptal davasını karara bağladı.

Kemal Karadağ   | 02.06.2020
Anayasa Mahkemesi 208 iptal davasını sonuçlandırdı

Ankara

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde, "Norm Denetimi"ne ilişkin istatistiklerlere yer verildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine 2012-2019 arasında 231 iptal davası açıldı, 990 itiraz başvurusu yapıldı.

Aynı dönemde 208 iptal davasında karar veren Yüksek Mahkeme, 2012 öncesi yapılanlar da dahil olmak üzere 1021 itiraz başvurusunu sonuçlandırdı.

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