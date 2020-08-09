Euro
8.61
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,035.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede 'en tehlikeli' dönem vurgusu

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, "Yurt dışından dönenler arasında Kovid-19 hastalarının bulunması ihtimali nedeniyle gelecek dönem tehlikeli." dedi.

Safiye Karabacak   | 09.08.2020
Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede 'en tehlikeli' dönem vurgusu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze Şeridi'ndeki bakanlık yetkilileri, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın yurt dışındaki Filistinlilerin dönüşü için açılmaya hazırlanması nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "en tehlikeli" dönem olabileceği konusunda uyardı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'deki İçişleri ve Sağlık bakanlıkları yetkilileri, yurtdışında mahsur kalan Filistinlilerin, gelecek dönem Refah Sınır Kapısı'ndan kabul edilmesiyle ilgili düzenlemeleri görüşmek üzere toplandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş toplantıda, "Yurt dışından dönenler arasında Kovid-19 hastalarının bulunması ihtimali nedeniyle gelecek dönem tehlikeli." ifadesini kullandı.

Ebu Riş, yurt dışından gelenlerin karşılanmasında, yetkili birimlerin sıkı prosedürler ve kamu güvenliğini sağlamak amacıyla ihtiyati tedbirler çerçevesinde hareket edeceğini kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tevfik Ebu Naim de "Çevre ülkelerde Kovid-19 vakalarındaki artış ve yurt dışında mahsur kalan çok sayıda vatandaşın dönüşü nedeniyle gelecek dönem en tehlikeli ve en zor aşama olacak." dedi.

Ebu Naim, halkı olumsuz sonuçlardan korumak için bu aşamanın barış ve selamet içerisinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'de, salgın önlemleri kapsamında bölgeye giriş yapanlar 21 gün karantina altında tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede 'en tehlikeli' dönem vurgusu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Gazzeli yetkililerden Kovid-19'la mücadelede 'en tehlikeli' dönem vurgusu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 560 bine yaklaştı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 223 bin 759 kişi iyileşti
İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı

İsrail'de Kovid-19 salgınında ölü sayısı 600'e yaklaştı