Dolar
38.26
Euro
43.74
Altın
3,395.21
ETH/USDT
1,695.20
BTC/USDT
90,789.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. -VTR-
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazzeli küçük kız çocuğu: Yiyeceğe ihtiyacım var

İsrail’in yaklaşık 50 gündür insani yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi’nde küçük kız çocuğu, “En çok neye ihtiyacın var?" diye soran yardım görevlisine gözyaşları içinde "Yiyeceğe ihtiyacım var" cevabını verdi.

Hamdi Yıldız  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Gazzeli küçük kız çocuğu: Yiyeceğe ihtiyacım var

İstanbul

Spotlight Humanity isimli uluslararası yardım kuruluşunun sosyal medya hesabında paylaştığı video yürekleri dağladı.

Videoda mikrofon uzatılan Gazzeli küçük kız çocuğu, "En çok neye ihtiyacın var?" diye soran yardım görevlisine ağlayarak “Yiyeceğe ihtiyacım var.” diye cevap veriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yardım görevlisinin bir paket yemek verdiği küçük kızın hızlıca uzaklaşarak evine gittiği görülüyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in yaklaşık 50 gündür insani yardım girişine izin vermediği Gazze'de yayılan açlığın çocuklar üzerindeki etkisinin "dramatik" olduğunu belirtti.

Gazze'de açlığın yayıldığı ve derinleştiği uyarısında bulunan UNRWA, “Açlığın çocuklar üzerindeki etkisi özellikle dramatik çünkü onlar susuzluğa, ishale ve hastalığa karşı daha savunmasızlar." ifadesini kullandı.

Gazze'de mart ayında 3 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığı bilgisini paylaşan UNRWA, Gazze'ye uygulanan ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardım akışının sağlanması ihtiyacına vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den çocuk yolculara 23 Nisan'a özel indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Mostyn ile görüştü
Van'da minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Meclis, TBMM Başkanı, HSK ve RTÜK üye seçimi mesaisine mayısta başlıyor
Depremde 58 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin yargılama sürdü

Benzer haberler

Gazzeli küçük kız çocuğu: Yiyeceğe ihtiyacım var

Gazzeli küçük kız çocuğu: Yiyeceğe ihtiyacım var

DSÖ: 5,7 milyon kişinin açlık yaşadığı Haiti, kötüleşen halk sağlığı durumuyla karşı karşıya

İsrail ordusunun Lübnan'da araçları hedef aldığı saldırılarda 2 kişi öldü

BM: Şu anda Gazze'deki savaş boyunca muhtemelen gördüğümüz en kötü insani durum yaşanıyor

BM: Şu anda Gazze'deki savaş boyunca muhtemelen gördüğümüz en kötü insani durum yaşanıyor
Gazze’de patlamada bir gözünü kaybeden 7 yaşındaki çocuk tüm görme yetisini kaybedebilir

Gazze’de patlamada bir gözünü kaybeden 7 yaşındaki çocuk tüm görme yetisini kaybedebilir
ABD'de akademik özgürlüğün yok oluşu

ABD'de akademik özgürlüğün yok oluşu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet